Заявление Ирана о «ядерной сделке» и плюсы холодной войны: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Прежде чем сделать, подумать: Иран может выйти из «ядерной сделки» из-за возможных санкций со стороны США;
- Как улучшить отношения с Россией: вспомнить холодную войну;
- «Запад-2017»: Латвия дождалась от России приглашения наблюдать за учениями;
- Демаркация границы: Россия передала Казахстану сибирское озеро;
- Найден и обезврежен: В Крыму задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в подготовке диверсий.