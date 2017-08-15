Москва, 15 августа, 2017, 15:48 — ИА Регнум. После непродолжительной утренней паузы 15 августа нефтяные «медведи» вернулись к распродажам на сырьевой площадке, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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«Баррель Brent к середине дня падает на 0,8% и стоит $50,29. «Бочка» техасской легкой нефти WTI торгуется по $47,42 (-0,6%). Наблюдаемые сейчас отметки — это минимум трех недель, и вполне вероятно, что еще до конца дня продавцы испытают на прочность рубеж в $50/Brent», — привела цифры эксперт.

«С одной стороны, рынок все еще остается под впечатлением новостей из Китая: в начале недели стало известно, что НПЗ Поднебесной нарастили нефтепереработку только на 0,4% в июле. Это — цифры в годовом сопоставлении, что делает их еще более пугающими», — считает Бодрова.

Они, по ее мнению, «способны указывать как на слишком большие накопленные запасы энергоносителей, так и на спад спроса на топливо в государстве. И то, и другое одинаково неприятно сырьевому рынку».

«Ситуацию пока не исправили ни новости о забастовках нефтяников в Венесуэле, ни информация о перебоях в ливийских поставках черного золота», — отметила Бодрова.

«15 августа вечером будет опубликован обновленный отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов. 16 августа выйдет аналогичный релиз от минэнерго США», — напомнила она.

«Еще неделя-две и сезонный фактор спроса на топливо в США иссякнет, НПЗ начнут сокращать переработку, а запасы вернутся к росту. Этот фактор стоит держать в поле зрения, глядя на среднесрочную перспективу по нефти», — полагает эксперт.

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