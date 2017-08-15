Новосибирск, 15 августа, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Казахстану стало принадлежать озеро Сладкое, расположенное в Купинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Купинского района.

Карта74.рф Озеро Сладкое

«До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающегося в пяти километрах от д. Покровка (Купинского района), находилась на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По завершении демаркации водоем полностью относится к территории Казахстана. В связи с этим администрация района просит местных жителей и гостей региона не нарушать пограничный режим.

Отмечается, что во время охотничьего сезона озеро пользовалось популярностью у местных жителей и приезжих из Новосибирской и Омской областей.