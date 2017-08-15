Рига, 15 августа, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Россия пригласила Латвию быть наблюдателем на военных учениях «Запад-2017», сообщает портал Mixnews.lv. Приглашение получил латвийский атташе в Москве. Госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс подтвердил, что Латвия одобрит это приглашение и примет участие в наблюдениях за ходом учений.

Mil.ru Учения Запад-2017

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, чтобы латвийские наблюдатели могли участвовать в российско-белорусских военных учениях, нужно получить приглашение от России, потому что приглашения от одной Белоруссии недостаточно.

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2017» пройдут в сентябре 2017 года. На проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 годах «отрабатывалось нападение на страны Прибалтики и Польшу», как с целью нагнетания военной истерии утверждали латвийские политики.