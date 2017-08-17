Мадрид, 18 августа, 2017, 02:20 — ИА Регнум. По многим признакам проект российского суперавианосца «Шторм» эфемерен и является саморекламой для поддержания имиджа. К такому выводу приходит испанское издание El Confidencal, изучая идею «Шторма». Насколько право издание, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Artem Tkachenko Проект авианосца «Шторм»

Детально описывая проект российского суперавианосца «Шторм», El Confidential рисует перед читателем впечатляющую картину корабля, который вместе с группой сопровождения станет прорывом для российского флота. Вместе с тем, подчеркивает издание, российский ВМФ находится в плачевном состоянии, ничего значительного в нем просто не осталось и никаких серьезных перемен ждать не приходится, а трата 5 миллиардов долларов на «Шторм» в таких условиях — просто пускание пыли в глаза.

Вопрос о строительстве новых авианосцев непрестанно обсуждается на разных уровнях. Вместе с тем промышленность России не готова к их производству. К тому же новая Государственная программа вооружений до 2025 года выделяет на флот даже меньше средств, чем это делалось раньше. Действительно, могут вестись разговоры о строении эсминцев океанской зоны и авианосцев, но на деле будут строиться небольшие корабли.

В чем отчасти право испанское издание, критически обсуждая российский суперпроект, читайте здесь: Тихая гавань кризиса российского ВМФ и «Шторм»

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