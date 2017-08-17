Москва, 18 августа, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Российская Федерация осуществляет техническое обслуживание иранской военной техники. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, подчеркивая, что указанным действием Россия нарушает резолюцию СБ ООН №2231 от 2015 года. Ситуацию анализирует военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иран

Данная резолюция, на которую ссылается издание, частично отменяет действие резолюции 1929, которая была принята за пять лет до того и вводила против Ирана санкции, включающие запрет на поставки этой стране наступательного вооружения. На данный момент запрет не снят, под санкциями также остаются ремонт и техобслуживание наступательной военной техники.

Однако, по информации упомянутого СМИ, работает целая схема, нарушающая резолюцию Совбеза ООН. Так, в июне сего года транспортные самолеты Ирана отгружали компоненты неких вооружений на авиабазе Хмеймим в Сирии, затем груз перенаправлялся в Тартус (пункт матобеспечения ВМФ РФ) и уже оттуда в Новороссийск. В этой истории есть заметные нестыковки. Неясно, зачем «грузу» проделывать столь запутанный и по многим показателям более сложный маршрут через Сирию, когда между Ираном и Россией проходит прямой путь через Каспий? Переплачивать, повышать собственную уязвимость для разведок, усложнять соблюдение режима секретности… Все эти моменты значительно ослабляют достоверность рассказанной истории.

Так зачем она вообще нужна? Читайте подробности в статье: Россия «ремонтирует военную технику Ирана»: дешёвая подделка немецких СМИ?

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