Москва, 15 августа, 2017, 14:11 — ИА Регнум. То, что большинство жителей России хранят сбережения в рублях, это показатель доверия к российской валюте. Для этого есть определённые основания, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Яйца в одной корзине

«С декабря 2016 года до марта 2017 года курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на 15%. Затем в июне последовало небольшое ослабления рубля. Но всё равно курс довольно стабилен — в районе 60 рублей за доллар и 70 рублей за евро. Это, конечно, не 30 рублей за доллар трёхлетней давности, но российские граждане уже привыкли жить «в новой реальности», — отметил эксперт.

По его мнению, «учитывая более чем двукратное снижение цен на нефть со $100−120 до $50 в 2014 году, текущий курс рубля выглядит справедливым. Сейчас цены на нефть довольно стабильны».

«Потрясений на горизонте не предвидится, как и для рубля, по крайней мере, до весны 2018 года — момента президентских выборов. Показательно размещение облигаций Банка России, призванное абсорбировать с денежного рынка лишнюю ликвидность и поддержать курс рубля», — сказал эксперт.

«Не исключено, что в 2017 году повторится сценарий 2015−2016 года: сначала произошло укрепление рубля в первом полугодии и возможно ослабление во втором полугодии. Во всяком случае, до конца года небольшое ослабление рубля более вероятно, чем небольшое укрепление. Исходя из этого, рекомендуется «не держать яйца в одной корзине», — считает Ткачук.

«Классическое правило — «разделить деньги на три части и вложить в рубли, доллары и евро» — продолжает быть актуальным. Но сильного ослабления рубля не ожидается, так что можно продолжить хранить сбережения в рублях. Пусть доходности банковских депозитов уже не такие высокие, зато система АСВ продолжает действовать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, традиционно основной валютой для хранения денег остается рубль — его выбирают 63% жителей России. В долларах (5%), евро (3%) и других валютах (1%) хранят деньги немногие граждане.

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