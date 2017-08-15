Санкции могут довести до конфликта, а «Матильда» — до тюрьмы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Безосновательно! Президент Молдавии назвал введение визового режима для России провокацией;
- Попытка не удалась: Украина провалила туристическую блокаду Крыма;
- Скандал с «Матильдой»: Поклонской пригрозили уголовным делом;
- Голос рынка: Нефть получила серьёзный удар, а рубль демонстрирует стойкость;
- «Как они с нами, так и мы с ними»: Санкции могут породить новый конфликт между США и Россией.