Самара, 15 августа, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Из-за теневого алкогольного рынка бюджет Самарской области ежегодно недополучает 4 млрд рублей. Как сообщает ИА REGNUM, такую цифру привел губернатор Николай Меркушкин на совещании в облправительстве по противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции. При этом глава области заявил, что порядок в теневом алкогольном бизнесе наведут общественные советы микрорайонов.

Алкоголь

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Тему потерь областного бюджета глава области подкрепил статистикой количества вызовов скорой помощи после праздников, которая в регионе, по его словам, в десятки раз выше, чем в соседних субъектах ПФО.

«В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 1200 случаев отравления в результате токсического действия различных спиртов. Из них с летальным исходом — 159 человек», — констатировал Меркушкин, добавив, что погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся «левым» алкоголем.

По словам главы региона, работа по наведению порядка на алкогольном рынке в России в последние годы стала давать результат: поступления в федеральный бюджет растут, в прошлом году они выросли на 30%. Но только не в руководимой им Самарской области, где, как он выразился «ситуация диаметрально противоположная».

«Мы получаем в наш бюджет, исходя из расчетов на душу населения, в 30 раз меньше, чем Татарстан, в 40 раз меньше, чем Мордовия. Ежегодно область недополучает порядка 4 млрд рублей», — заявил Меркушкин.

Свои надежды на борьбу с контрафактным алкоголем он возложил на созданные по его инициативе 355 общественных советов микрорайонов, которые в текущем году обойдутся бюджету в 129 млн рублей.

«Этому новому уровню власти мы дали полномочия по контролю за оборотом алкоголя, у нас есть все возможности, чтобы мы могли здесь навести полный порядок. Мы заинтересованы в том, чтобы вскрывать каждый случай нелегального оборота алкоголя, независимо от того, кто покрывает этот теневой бизнес», — резюмировал губернатор.

Участвовавший в совещании начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Михаил Яркин подтвердил, что борьба с теневым алкобизнесом ведется.

«В этом вопросе только наших усилий недостаточно. С одной стороны, нужно, чтобы органы, выдающие лицензию, менее формально подходили к своим обязанностям. С другой стороны, важно повлиять на правосознание людей, торгующих контрафактом в розницу и покупающих его», — разъяснил ситуацию он.

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«По данным Росалкогольрегулирования, на территории Самарской области наблюдается тенденция сокращения объема продаж легальной крепкой алкогольной продукции и доли Самарской области в общем объеме розничных продаж среди субъектов Российской Федерации», — пояснил министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко.

По его информации, самый низкий уровень реализации легальной алкогольной продукции наблюдается в муниципальных районах Похвистневский, Алексеевский, Хворостянский, Елховский, Пестравский.

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Как сообщало ИА REGNUM, объем зафиксированных в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) продаж алкоголя в Самарской области составляет 7,4 л на человека в год (в ПФО — средний показатель — 9,2 л), что связано с высоким оборотом нелегальной алкогольной продукции. Такие данные озвучил первый замминистра экономического развития инвестиций и торговли региона Михаил Жданов.

Напомним, с 1 января 2017 года изменился порядок исчисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию, размер поступления акцизов в региональные бюджеты стал зависеть не только от объемов производства алкоголя, но и от уровня его потребления, который учитывается в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

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