Симферополь, 15 августа, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Задержанный в Крыму агент СБУ Геннадий Лимешко проходил подготовку в группе, планировавшей диверсии на полуострове и в других регионах Российской Федерации, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом, как передает ТАСС, сообщил сам гражданин Украины во время допроса в ФСБ РФ.

Задержание

По словам агента СБУ, он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, обучался минно-взрывному делу, стрелковой и тактико-специальной подготовке.

«С целью захода на территорию ДНР, Республики Крым и в целом по России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий», — сказал задержанный, отвечая на вопрос о поставленных на Украине перед ним задачах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Крыму был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемый в подготовке диверсий на территории региона. По данным спецслужб, диверсант СБУ планировал повредить ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет, а также устроить обвал горных пород на дорогу и поджечь объект коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье.

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