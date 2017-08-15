Улан-Удэ, 15 августа, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, находясь с рабочей поездкой в Курумканском районе, подвел итоги визита в республику президента РФ Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. По словам Цыденова, благодаря приезду главы государства в Бурятии «за полдня решилось то, что не решалось многие годы».

Egov-buryatia.ru Президент РФ Владимир Путин 4 августа 2017 года побывал в Бурятии

«Президент отдал ряд серьёзных поручений. Он был полдня, а у нас сдвинулось то, что годами стояло. Поэтому нам нужно, чтобы президент почаще приезжал, и надеюсь, что у нас будет всё двигаться. Сейчас мы плотно работаем с федеральными ведомствами. Настойчиво, для решения наших задач все правительство РБ регулярно туда ездит. Вчера прилетел министр спорта, провел достаточно успешные переговоры по спортивным объектам», — прокомментировал Цыденов.

По словам врио главы Бурятии, один из главных итогов визита — поручения Путина об изменениях нормативного регулирования в Байкальском регионе.

«У нас вокруг Байкала центральная экологическая зона (ЦЭЗ), водоохраная зона, зона наследия ЮНЕСКО, заповедники. К чему это привело — у нас в ЦЭЗ нельзя ездить по дорогам без твёрдого покрытия, нельзя кладбища размещать, очистные ставить, сплошные рубки нельзя проводить — даже противопожарные вокруг населённых пунктов, как в несчастных сгоревших Черёмушках. По сути, там ничего нельзя», — сказал руководитель региона.

Он добавил, что также нельзя выделять землю: «Оборот земли запрещён, даже указ президента о выделении участков для многодетных семей не можем выполнить в Центральной экологической зоне».

В пример Цыденов привёл Тункинский район Бурятии, который полностью относится к национальному парку с соответствующими ограничениями хозяйствования.

«48 школ в Тункинском районе, из них у 46 школ не оформлена земля. Они находятся вне закона. Даже школам раз в пять месяцев выписывают штраф. Есть судебные прецеденты, когда через суд понуждают снести жильё на неоформленной земле. Это невозможная ситуация, нет слов», — подчеркнул врио главы Бурятии.

Он отметил, что Путин «поддержал» Бурятию: «Принято решение внести изменения в Водный кодекс, Земельный кодекс, в закон об охране озера Байкал, в Лесной кодекс, такие масштабные изменения в нормативных документах».

Читайте также: Необдуманное «перекраивание» водоохранной зоны Байкала грозит протестами

Уточняется, что будут изменены границы Тункинского нацпарка, чтобы в населённых пунктах можно было оформлять землю. Также будут скорректированы границы водоохранной зоны. Существующая водоохранная зона будет уменьшена в 10 раз, и произойдёт это, по заверениям властей региона, «без ущерба экологии». Цыденов считает, что ранее площадь водоохраной зоны не была научно обоснована.

На сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тыс. кв. км.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Бурятию президент также поручил Минтрансу РФ включить в долгосрочную программу развития строительство дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян. Кроме того, президент поддержал обращение Цыденова по развитию Улан-Удэнского авиазавода и просьбу помочь в завершении строительства онкодиспансера в Улан-Удэ.

Читайте также: Путин призвал не допустить рост антропогенной нагрузки на Байкал

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин посетил Бурятию с рабочим визитом 4 августа. Он провёл рабочие совещания по теме экологии Байкала, проблемам лесных пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также встретился с Алексеем Цыденовым и поговорил с жителями поселка Черёмушки, где завершаются восстановительные работы после пожара в апреле 2017 года.

По мнению политолога Алексея Михалёва, визит Путина в Бурятию является знаковым событием, символизирующим начало нового этапа в отношениях между республикой и федеральным центром. Он отметил, что у региона благодаря августовскому визиту президента «появилась надежда на привлечение дополнительных инвестиций в экономику».

Что касается непосредственно Алексея Цыденова, находящегося в статусе врио руководителя региона, этот визит для него «является знаком поддержки накануне длительного электорального цикла в Бурятии», подчеркнул Михалёв. Он напомнил, что в сентябре 2017 года в Бурятии пройдут выборы главы региона, в 2018 году — выборы в республиканский парламент, в 2019 году — выборы мэра Улан-Удэ.

Напомним, Алексей Цыденов совершил рабочую поездку в Курумканский район Бурятии. 14 августа он посетил социальные объекты, встретился с молодёжью, руководителями сельхозпредприятий, активистами ТОСов и жителями района.