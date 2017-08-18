Москва, 19 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Всем известна роскошь московского, особенно сталинского, метрополитена. Причина в том, что строился он не просто как утилитарная система станций, а как настоящий подземный дворец коммунизма, воплощавший в себе достижения науки, техники и искусства. Коммунистический идеал во многом наследник античного, древнегреческого, объектом восхищения и образцом для подражания в нем являются молодые, здоровые, сильные, умные. При этом строитель коммунизма, запечатленный в интерьерах метрополитена, не безликая фигура в военном строю, он добивается своих, личных успехов и рекордов, хоть и принадлежащих всей стране. Об одном из залов подземного коммунистического дворца рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, художник, скульптор, искусствовед Николай Иванов.

Николай Иванов ИА REGNUM Лепнина капителей колонн символизирует партизанскую чащу. Станция метро «Партизанская»

Станция Арбатско-Покровской линии «Партизанская» была открыта в 1944 году. Она несколько раз меняла названия — «Измайловский парк культуры и отдыха им. Сталина», «Измайловская», «Измайловский парк». В год 60-летия Победы станция была названа в честь подвига советских партизан.

Над интерьерами станции и вестибюлей работали архитекторы Б. С. Виленский, Л. Д. Фишбейн, Л. Григорьев, Л. А. Шагурина. Рельефы с изображением советского оружия на путевых стенах создал скульптор С. Л. Рабинович. Стены станции облицованы светлым мрамором и темно-коричневой плиткой, полы — серым и красным гранитом. «Партизанская» — самая широкая станция в столице, ее проектировали в расчете на посетителей стадиона, который так и не был построен.

О партизанской славе напоминает оформление станции — лесные заросли и оружие на капителях колонн и рельефах, а также скульптуры Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина, отдавших жизнь в борьбе с немецкими оккупантами. На промежуточной площадке установлена скульптурная группа «Партизаны» работы М. Г. Манизера.

Подробнее о станции «Партизанская» читайте здесь: Подземный дворец коммунизма: Станция «Партизанская»

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