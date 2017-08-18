Московское метро: «Партизанская» — стальные пути и лесные тропы
Москва, 19 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Всем известна роскошь московского, особенно сталинского, метрополитена. Причина в том, что строился он не просто как утилитарная система станций, а как настоящий подземный дворец коммунизма, воплощавший в себе достижения науки, техники и искусства. Коммунистический идеал во многом наследник античного, древнегреческого, объектом восхищения и образцом для подражания в нем являются молодые, здоровые, сильные, умные. При этом строитель коммунизма, запечатленный в интерьерах метрополитена, не безликая фигура в военном строю, он добивается своих, личных успехов и рекордов, хоть и принадлежащих всей стране. Об одном из залов подземного коммунистического дворца рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, художник, скульптор, искусствовед Николай Иванов.
Станция Арбатско-Покровской линии «Партизанская» была открыта в 1944 году. Она несколько раз меняла названия — «Измайловский парк культуры и отдыха им. Сталина», «Измайловская», «Измайловский парк». В год 60-летия Победы станция была названа в честь подвига советских партизан.
Над интерьерами станции и вестибюлей работали архитекторы Б. С. Виленский, Л. Д. Фишбейн, Л. Григорьев, Л. А. Шагурина. Рельефы с изображением советского оружия на путевых стенах создал скульптор С. Л. Рабинович. Стены станции облицованы светлым мрамором и темно-коричневой плиткой, полы — серым и красным гранитом. «Партизанская» — самая широкая станция в столице, ее проектировали в расчете на посетителей стадиона, который так и не был построен.
О партизанской славе напоминает оформление станции — лесные заросли и оружие на капителях колонн и рельефах, а также скульптуры Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина, отдавших жизнь в борьбе с немецкими оккупантами. На промежуточной площадке установлена скульптурная группа «Партизаны» работы М. Г. Манизера.
Подробнее о станции «Партизанская» читайте здесь: Подземный дворец коммунизма: Станция «Партизанская»
Читайте другие статьи Николая Иванова о московском метрополитене.