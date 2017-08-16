Ватикан, 16 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. От ядерной угрозы можно защищаться, только полностью отказавшись от ядерного оружия. Такое мнение высказал бывший представитель Ватикана при структурах ООН в Женеве архиепископ Сильвано Томази. Он также приводит слова папы римского Франциска по поводу накаленного конфликта между США и КНДР, выступающего против насилия как метода решения проблем. Папа выступает за ненасильственное решение. Эту и другие новости, обсуждаемые католической прессой, приводит в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Архиепископ также подчеркнул, что изоляция какой-либо страны — это не выход, а возведение границ не помогает справиться с вызовом. Государства должна иметь возможность пользоваться преимуществами международной торговли, должны иметь шанс на развитие, и способ помочь им почувствовать себя не изолированными, а частью единой человеческой семьи, видится гораздо более эффективным. Только в этом случае они не будут вынуждены угрожать применением силы. Кроме того, Томази указал на необходимость информировать общество о тех тяжелых последствиях, которые влечет за собой применение ядерного оружия.

К подлинному мире между Северной и Южной Кореей призвали участники межконфессиональной церемонии, которая состоялась в южнокорейском городе Сонджу по поводу годовщины завершения Корейской войны. Участники обратили внимание на тот факт, что до сих пор не произошло официального заключения мира (при том, что война завершилась 64 года назад). Если же мир на Корейском полуострове не будет окончательно подтвержден, считает президент Епископской конференции Южной Кореи монсеньор Гигин Ким Хи Чон, то Корейский полуостров превратится в пороховую бочку, и тогда новая война не кажется чем-то невозможным.

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