Санкт-Петербург, 18 августа, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Возобновившиеся разговоры о превращении аэропорта «Пулково» в пересадочный хаб ставят на повестку дня рассмотрение нескольких вопросов, которые, если не найти на них ответа, полностью закрывают возможность какого-либо «хабирования» питерского аэропорта. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Аэродром

Идея превращения «Пулково» в большой пересадочный узел на пути между Азией и Европой натыкается, прежде всего, на то, что таковой хаб уже есть. И им является столица Финляндии. Развитие пулковского аэропорта подогревается рассуждениями Смольного о том, что Петербург как мегаполис мирового уровня не может не быть авиационным хабом. Так считает экс-глава городского комитета по транспорту, председатель совета директоров ООО «Дорн» Андрей Карпов.

Первым шагом для решения этого вопроса следует считать строительство аэроэкспресса на Витебский вокзал. Начало воплощения в жизнь этого проекта намечено сразу после завершения ЧМ-2018 по футболу. Конкуренцию в виде международного пересадочного узла в Хельсинки и местного в Москве можно преодолеть за счет простого, быстрого и дешевого сервиса, рассчитанного не на максимальный комфорт для пассажиров, а на удобство для авиакомпаний. Такой подход позволит обойтись относительно малыми финансовыми вложениями, но требует высокой квалификации руководителей проекта. По мнению гендиректора консалтинговой компании «Инфомост» Бориса Рыбака, при соблюдении ряда условий Петербург вполне может составить серьезную конкуренцию своим соседям.

О том, каковы эти условия, читайте в статье: Десять лет пустых разговоров: из «Пулково» опять решили сделать хаб

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