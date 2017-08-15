Москва, 15 августа, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Начало новой недели оказалось крайне неудачным для цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

ptra Нефть

Баррель Brent обвалился под отметку $51, обновив минимум августа и подешевев внутри дня на 2,6%. Актив закрылся вблизи нижней границы внутридневного диапазона, не предприняв попытки оттолкнуться от уровней вблизи 50,50.

По его мнению, «главным катализатором распродаж на рынке энергоносителей послужил отчет Минэнерго США. Ведомство прогнозирует рост добычи углеводородов в сентябре на 117 тыс. баррелей в сутки. Также пришло подтверждение, что объем производства сланцевой нефти демонстрировал рост в каждом месяце текущего года».

«Пожалуй, самым серьезным ударом по котировкам стали известия о том, что число пробуренных, но незавершенных скважин на сланцевых месторождениях в прошлом месяце подскочило на 208 единиц, до 7 059 штук, — отметил эксперт. — О чем это говорит? О том, что бурильщики ждут подходящего момента, чтобы массово ввести в эксплуатацию новые установки, что повлечет резкое увеличение добычи.

«В более широкой перспективе это сигнал к тому, что какими бы ни были усилия ОПЕК, сланцевые компании всякий раз будут подрывать потенциальное ралли цен, повышая активность на приступах удорожания актива. Причем о возможном повышении буровой активности могут говорить пятничные данные Baker Hughes, отразившие рост числа активных буровых на три единицы», — пояснил Салас.

«На фоне возвращения пессимистичных настроений на рынок черного золота, данные от API и Минэнерго на этой неделе будут особенно значимыми для цен, поскольку основным поводом для беспокойства снова становятся Штаты, затмевая «успехи» ОПЕК», — считает эксперт.

Читайте также: Позиции нефти пошатнул Китай