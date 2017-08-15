Москва, 15 августа, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились снижением. После неудачной попытки вернуться к уровню $52,70, цена упала на 3,5%, до $50,55. Участники нефтяного рынка озаботились сокращением спроса на нефть со стороны Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Национальное бюро статистики заявило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы в июле сократили объемы нефтепереработки на 500 тыс. до 10,71 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 15 августа, за Brent дают $50,81 за баррель. После вчерашнего обвала цена восстановилась на 0,36%. Не факт, что рост котировок на торгах в Европе продолжится.

Техническая картина на часовом периоде стала медвежьей. Продавцам открылась дорога к уровню $49,80. Если покупатели его не смогут защитить, цена штопором полетит вниз к уровню $46,20.

Чтобы покупателям переломить медвежью тенденцию на младших периодах, необходимо поднять курс на Brent выше $51,65.

Напомним, 14 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,62%, до $50,73 за баррель, WTI — на 2,53%, до $47,73 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,01 за баррель.

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