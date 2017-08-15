Вашингтон, 15 августа, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В США будет начато расследование о возможном нарушении китайской стороной прав на американскую интеллектуальную собственность. Соответствующий указ подписал глава государства Дональд Трамп, передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Вот сейчас он сыграет

По словам американского президента, речь идет о защите авторских прав, патентов, ноу-хау и прочей интеллектуальной собственности, имеющей значение для безопасности и процветания государства. Организацией расследования займется представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

«Я дал распоряжение торговому представителю США изучить политику и действия КНР в связи с передачей американских технологий и хищениями интеллектуальной собственности США», — заявил Трамп.

Как подчеркнул президент США, для обеспечения честной торговли не исключено ужесточение правил. Инициирование расследования Трамп назвал значительным, но лишь начальным шагом. Итогом разбирательства может стать в числе прочего увеличение пошлин для китайской продукции.

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Напомним, о намерении Трампа начать расследование в отношении Китая по обвинению в нарушении прав на интеллектуальную собственность и передаче технологий стало известно 12 августа. Сообщалось, что в своих действиях глава США может исходить из статьи 301 Торгового акта 1974 года, позволяющей официальному Вашингтону ограничивать ввоз экспортных товаров в одностороннем порядке.

Близкое к правительству Китая издание China Daily напоминает, что 301-я статья дает президенту США полномочия вводить торговые санкции в отношении стран, нарушающих торговые соглашения или уличенных в недобросовестной торговой практике.

Отмечается также, что с 1989 года в США выходит специальный доклад, ставящий целью защиту прав интеллектуальной собственности. Тогда же Китай попал в «приоритетный контрольный список», что привело к наращиванию давления на Пекин ради «защиты прав интеллектуальной собственности».

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Китайское правительство отреагировало на намерение американского президента начать расследование в отношении Пекина. Как заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, в условиях нарастающего переплетения интересов Китая и США возможная торговая война заведет в никуда, никто не выйдет победителем из такого рода конфликта.

Дипломат отметила, что торговые отношения по определению должны быть взаимовыгодными. При этом все соответствующие вопросы необходимо решать путем диалога, дабы сохранить здоровое развитие экономических отношений.

Хуа Чуньин подчеркнула, что КНР всегда придавала огромное значение защите прав интеллектуальной собственности, а за всеми выявленными нарушениями законодательства следовало наказание. Вашингтон, по ее мнению, должен объективно смотреть на прогресс Китая в сфере инноваций.

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