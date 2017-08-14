Вашингтон, 14 августа, 2017, 22:27 — ИА Регнум. На севере Ирака в результате преждевременного разрыва артиллерийского снаряда погибли два военнослужащих США, 14 августа сообщает The Hill.

Marines.mil Артиллерия США. Ирак

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, во время обстрела позиции боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Артиллерийское подразделение вело огонь по миномётной позиции боевиков, когда произошел преждевременный взрыв снаряда, погибли два солдата США, еще пятеро получили ранения, заявил пресс-секретарь Пентагона полковник Роб Мэннинг.

Военный вертолёт эвакуировал семерых военнослужащих, врачи уверены, что жизнь пятерых солдат будет спасена.

Напомним, 13 августа представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о своей ответственности за гибель двух солдат, однако военные США отрицают причастность боевиков к «несчастному случаю».

В июле 2017 года руководство Ирака заявило о завершении операции по освобождению Мосула от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящий момент иракские войска совместно с силами западной коалиции пытаются освободить оставшиеся опорные пункты боевиков на севере Ирака.