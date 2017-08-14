Таллахасси, США, 14 августа, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась после запуска космического корабля Dragon к международной космической станции. Об этом сообщается в микроблоге компании SpaceX в Twitter.

Falcon 9 NASA

Как отмечается, возвращаемая ступень ракеты через девять минут после старта вертикально приземлилась в заданной посадочной зоне в нескольких милях от места запуска.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon на борту 14 августа стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Корабль Dragon должен доставить на Международную космическую станцию около трёх тонн грузов, в том числе предметы первой необходимости и провиант для экипажа МКС, а также материалы для научных исследований.

Состыковка корабля с Международной космической станцией должна состояться 16 августа. Dragon проведёт на орбите около месяца, после чего вернётся на Землю с результатами научных экспериментов и отработанными материалами.