Москва, 14 августа, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает недопустимым обсуждение в государственных СМИ видеороликов, содержащих ненормативную лексику. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говори Москва», комментируя вышедшее накануне видео с участием рэперов Oxхxymiron и Гнойного.

Рэп батл

«Для государственных СМИ это недопустимо. Работодатель государственных СМИ должен их спросить, они должны ответить и перед Старой площадью, где есть соответствующие структуры», — сказал депутат.

По мнению Онищенко, необходимо менять законодательство и «спрашивать с тех, кто его нарушает», причём следует не просто пожурить и поругать, а применять более серьёзные меры.

Депутат также указал на «убогий язык» в видеоролике, отметив, что «законы русской разговорной речи, культуры там даже и близко не ночевали». «Интернет сегодня отражает ту убогость духовную, которая есть в нашем обществе, раз это находит такой широкий отклик», — заключил депутат.

Как передавало ИА REGNUM, видеоролик поединка рэперов Oxхxymiron и Гнойного, размещённый на YouTubе в ночь на 14 августа, стремительно набрал несколько миллионов просмотров. Баттл завершился разгромом Оксимирона: пять судей отдали победу Гнойному.