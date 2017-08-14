Ереван, 14 августа, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Израиля официально расследует действия сотрудников компании Aeronautics Defence System (ADS) по производству ударных беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), пишет израильская газета Maariv.

Abunda.ru БПЛА Orbiter

Согласно изданию, инцидент произошел примерно месяц назад, когда специалисты компании прибыли в Азербайджан с целью очередной поставки ударных БПЛА. Газета сообщает, что азербайджанские военные принуждали операторов продемонстрировать возможности барражирующих боеприпасов Orbiter 1K непосредственно на позициях карабахских армян, но получили отказ, после чего требование азербайджанских военных исполнили топ-менеджеры ADS. В результате, как пишут израильские газеты, полет завершился ударом по армянским позициям, но без нанесения какого-либо ущерба.

Orbiter II предназначен для поражения наземных целей и представляет собой беспилотный барражирующий боеприпас. Может действовать автономно в заданном районе, где может вести видеосъемку заданного района, производит поиск целей, без команды из центра уничтожает стационарные и подвижные цели противника. Несет 2,5 килограммовую боеголовку с 4000 осколками, которые могут рассеиваться в радиусе 25 м.

Израильские СМИ напоминают: национальные поставщики вооружений не имеют права принимать участия в военных конфликтах за рубежом без особой санкции Минобороны Израиля. Расследование военного ведомства Тель-Авива связано с тем, что такой санкции не было.

Согласно карабахской стороне, в последний раз азербайджанская сторона применяла ударный беспилотник израильского производства именно около месяца назад — 7 июля. Тогда осколками от атаковавшего дрона были легко ранены двое армянских военных.

Сотрудничество Aeronautics Defense Systems с Азербайджаном началось в 2009 году. Компания имеет в южнокавказской республике два сборочных завода по производству дронов.