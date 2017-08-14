Нижний Новгород, 14 августа, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов не может понять своей вины в том, что обрушился жилой дом на ул. Самочкина и видит следы какого-то заказа в своем уголовном деле.

Сергей Беляков На месте обвала дома

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», Белов надеется на оправдательный приговор по уголовному делу, в котором он выступает в качестве обвиняемого.

«Я всегда говорил, что уголовное дело в отношении меня выглядит надуманным и похоже на чей-то заказ. Ощущение, что суд планирует побыстрей закончить дело, у меня тоже появилось, но ничего не могу сказать в этом отношении — вопросы лучше задавать именно судье», — заявил Белов.

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По его словам, здание на ул. Самочкина 32 было передано муниципалитету от «Красной Этны» по решению суда: «Администрация Нижнего Новгорода в 2012 году не принимала дом, потому что оно не отвечало требованиям. Но суд принял решение обязать принять в муниципальную собственность, что и было сделано. А через восемь месяцев оно рухнуло. Какая вина могла быть лично Белова или Рожковой в этой ситуации, я понять не могу. Почему мы должны вкладывать большие деньги в ремонт чужого здания в плачевном состоянии? Управляющая компания, которая должна была проводить полное обследование здания каждые три месяца, делала это добросовестно? Почему в отношении тех, кто непосредственно несет ответственность за техническое состояние дома, уголовное дело было прекращено? Это у меня тоже вызывает вопросы».

Глава администрации намерен настаивать на своей невиновности в суде.

Белов не первый нижегородский сити-менеджер, который пытается найти следы заказа в своем уголовном деле. Его предшественник на этом посту Олег Кондрашов тоже видел признаки политического заказа, когда был одним из участников процесса по продаже акций муниципального ОАО «ТЭК-НН». Кондрашову повезло, он так и остался в статусе свидетеля. В отличии от него, двое других бывших сотрудников городской администрации и директор оценочной компании получили хоть и условные, но сроки.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и глава администрации Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Обвинение просит признать чиновников виновными в том, что по их вине жители дома по ул. Самочкина, 32 в Нижнем Новгороде остались без крыши над головой. Частичное обрушение дома произошло весной 2014 года. В то время Рожкова уже занимала пост главы района, а Белов работал в должности ее первого заместителя.

Обвинение считает основной причиной обрушения подмыв фундамента старого дома, в котором постоянно затапливало подвал. Адвокаты обвиняемых чиновников с привлечением экспертов пытались доказать, что торец дома рухнул из-за постоянно промерзавшей в результате протечек стены: в итоге она пошла трещинами, не выдержав давления несущих балок.

По мнению защиты, ответственность за ненадлежащее состояние дома должна была нести управляющая компания, а не руководители администрации Ленинского района. Однако уголовное дело в отношении УК было прекращено.

Свидетелями и потерпевшими по делу проходят порядка 300 человек.

Семьи из расселенной после аварии пятиэтажки в Ленинском райсуде допрашивали с октября 2016 года. Весной 2017 года в суд неожиданно поступили заявления от четырех жильцов, которые считают, что протоколы их допроса на предварительном следствии, возможно, были подделаны.

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Кроме того, некоторые жители рухнувшего дома заявляли, что их не устраивает сумма компенсаций, предложенных им администрацией города. Они считают ее размер сильно заниженными и уверены, что на ту сумму, которую им предлагают, купить жилье, пригодное для проживания, невозможно. Чиновники предлагают всем недовольным обращаться в суд.

Решением прокуратуры дом признан аварийными и подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен до 30 декабря 2018 года.