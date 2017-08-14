Астана, 14 августа, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Главы правительств стран Евразийского экономического союза на встрече 14 августа в Астане подписали ряд документов о сотрудничестве. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства России.

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В частности, стороны утвердили «дорожную карту» по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств — членов ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018−2020 годы.

Подписано распоряжение о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одной из стран ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза.

Также подписаны документы, касающиеся подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС, работы над проектом соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза,

Главы правительства дали поручение организовать мониторинг таможенного декларирования товаров, ввозимых в страны ЕАЭС из Китая, а также обеспечить доступ экспортёров стран — членов ЕАЭС к услугам инфраструктуры морских портов России.

Кроме этого, стороны договорились создать комиссию по расследованию авиационных происшествий в рамках Евразийского экономического союза.

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