Москва, 14 августа, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит вопрос о возбуждении дела в отношении трёх компаний — операторов сотовой связи по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Как уточнили в ФАС, по состоянию на 14 августа только один из четырёх операторов связи, которым ранее было вынесено предупреждение, «направил в адрес ведомства мотивированное ходатайство о продлении сроков исполнения предупреждения и выразил готовность исполнить его в новые сроки».

«Ещё один оператор направил ходатайство о разъяснении предупреждения и продлении сроков без достаточных мотивированных обоснований, в связи с чем 4 августа ему было отказано в продлении сроков с указанием на возможность повторно вернуться к рассмотрению мотивированного ходатайства. Повторного обращения не было», — сообщили в ФАС.

По данным ведомства, два других оператора 28 июля и 4 августа заявили лишь ходатайства об ознакомлении с отчётами о состоянии конкуренции на рынке, и эти данные им были предоставлены. После этого никаких действий операторы связи не предпринимали.

«Таким образом, в отношении остальных трёх операторов, которые не предоставили достаточных доводов, в ближайшую неделю будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, в июле ФАС предписала сотовым операторам МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. До 10−13 августа необходимо было либо выполнить требование, либо мотивировать отказ от исполнения.

Ранее оператор Tele2 заявил о технической невозможности реализовать предписание ФАС в 14-дневный срок. В «Мегафоне» 14 августа сообщили о намерении подать в суд на федеральную службу. Сумму затрат в случае отмены внутрисетевого роуминга в компании оценивают в несколько миллиардов рублей.

Позиция ФАС состоит в том, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушает пункт 6 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Согласно данной статье, компаниям, занимающим доминирующее положение, запрещено ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом.