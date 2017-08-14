Москва, 14 августа, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Российские танкисты завоевали первое место в финале эстафеты танкового биатлона, сообщает 14 августа Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Armygames2017.mil.ru Танковый биатлон

Российская команда заняла первое место, показав общее время 1 час 30 мин 44 секунды. «Серебро» взяли танкисты из Казахстана с показателем 1 час 45 мин 40 секунд.

«Бронзовыми» призёрами стали военнослужащие из Китайской Народной Республики, прошедшие маршрут за 1 час 46 мин и 5 секунд. Белорусские танкисты заняли четвертое место, преодолев дистанцию за 1 час 46 мин и 51 секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, танковый биатлон является наиболее популярным состязанием в международном конкурсе «АрМИ». Большинство команд зарубежных стран выступали на российских основных боевых танках Т-72Б3. Китайские танкисты участвуют в соревнованиях на танках Type 96B, индийские экипажи — на выпускаемых в Индии по лицензии танках Т-90С.