Ашхабад, 14 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Министерстве внутренних дел Туркмении состоялась презентация книги «Mert yigitler gayrat ucin dogulyar» («Храбрые парни рождаются для мужества»), автором которой является президент этой среднеазиатской страны Гурбангулы Брдымухамедов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Отмечается, что новое издание лидера страны повествует об истории правоохранительных органов Туркмении и работе в этой структуре его отца — Мяликгулы Бердымухамедова.

Для участников торжественного мероприятия также был устроен концерт, на котором были исполнены песни на стихи Мяликгулы Бердымухамедова. Затем они посетили музей, посвященный трудовому пути отца президента Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов является автором более чем 40 книг, посвященных военному делу, искусству, здравоохранению и образовательной сфере, водным проблемам и экологии, а также лечебным растениям, коневодству и туркменским коврам. Только за 2016 год из-под его пера вышли такие произведения, как: «Чай — лекарство и вдохновение», «Стремительная поступь скакуна», «Лекарственные растения Туркмении», «Музыка мира, музыка дружбы и братства», «Небесное великолепие» (по ней был поставлен спектакль), а также «Источник мудрости».

Последняя фактически заменила собой знаменитую «Рухнаму» («Духовность») — книгу ныне покойного первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова, которая была объявлена священной для всех граждан страны и обязательной для изучения как студентами и школьниками, так и государственными служащими.

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