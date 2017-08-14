Москва, 14 августа, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Курс на сокращение количества чиновников в России ведется последние 20 лет. Еще в 1997 году Борис Ельцин поручил сократить численность сотрудников федеральных министерств и ведомств, и тогда за три года численность сократилась с 1,1 млн человек до 1,16 млн. человек, заявил корреспонденту ИА REGNUM д.э.н, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

«Это курс намеревался продолжить Владимир Путин и заявил о необходимости сокращения госаппарата на 10%, управленческие настройки привели к традиционному приросту 2002 года — число до 1,25 млн человек. Далее предпринималось еще немало попыток сокращения (например, реализация программы «Реформирование госслужбы»), которые, тем не менее, с 2005 года не сдвинули численность с отметки 1,46 млн (около 2% занятых в стране) чиновников вплоть до 2013 года», — привел цифры эксперт.

«Вполне понятна популярность среди избирателей инициативы по сокращению госчиновников в стране. Однако, анализируя вопрос, надо признать, что качество государственных услуг за последние 20 лет реально возросло, а Россия страна несопоставимо большая и разная, и государственный сектор обеспечивает стабильную занятость и уровень жизни населению в регионах. Сочетание, а не противопоставление количество-качество в этом вопросе в условиях России неразрывно связано», — пояснил Соколов.

«Сокращение уместно, но при этом необходимо учитывать все особенности страны. Скорее, работа по формированию и реализации системы профессиональных стандартов может улучшить ситуацию в разы (при обеспечении антикоррупционных мер в данной сфере,) и госпожа Голикова весьма отчетливо делает акцент на низком уровне квалификации госслужащих. А между тем именно низкая квалификация чиновников традиционно снижает качество представляемых госуслуг, стимулирует коррупцию, в том числе при отборе и аттестации кадров не только на ключевые должности, но и на вакансии специалистов, что особенно выражено в регионах с высоким уровнем безработицы (например, в СКФО)», — считает эксперт.

«Вторым значимым фактором является пропорции распределения количества чиновников по уровням власти. Рост руководящих позиций на госслужбе не может не настораживать, поскольку подразумевает рост расходов бюджетных средств на оплату труда на фоне потенциального роста коррупции на верхних этажах системы госуправления», — подчеркнул Соколов.

«По данным Росстата, в 2016 г. гражданские служащие в среднем по стране получали 115,7 тыс. рублей (на 4% больше, чем в 2015 г.), тогда как средний уровень заработной платы в России был в три раза меньше (порядка 36,5 тыс. рублей), — напомнил он. — Пересмотру следовало бы подвергнуть и количество подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность федеральных органов, поскольку их рост в последнее время на 25% не только влечет необходимость дополнительных бюджетных ассигнований на их содержание, но и увеличивает коррупционный риск в области госзакупок, кстати, на этом глава Счетной платы Голикова также сделала акцент в разговоре с президентом РФ».

«Разрастание госаппарата за счет создания новых подведомственных учреждений, не несущих важной специализированной функции, приводит к росту неоправданных бюджетных расходов и бюрократизации системы госуправления в целом, что также генерирует коррупционные риски. Таким образом, за низкую эффективность работы госслужащих и потенциальный рост коррупционных случаев фактически будет расплачиваться население и бизнес-сообщество, что многие годы является острой проблемой для России», — высказал свое мнение Соколов.

«Именно комплексный пересмотр этих факторов должен лежать в основе понимания, на каких позициях и какого уровня власти в частности и оптимального количества чиновников в целом должно быть в российской действительности. Такой подход сможет привести к значительному увеличению эффективности государственного управления и проводимой в стране административной реформы», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ, с 2012 года до 2016 года в России численность госслужащих росла, а в 2016 году она сократилась на 5,6%, но сокращение произошло за счёт низового звена. При этом в стране увеличивается количество руководителей. Так, число заместителей руководителей федеральных органов возросло на 18%, количество директоров департаментов возросло на 21%, начальников управлений — на 13%. В территориальных органах численность сократилась на 11,9%, но при этом количество начальников возросло на 8,4%.