Триполи, 14 августа, 2017, 15:23 — ИА Регнум. У генерала Хафтара, поддерживающего палату представителей Ливии в Тобруке, есть свое решение миграционного вопроса, цена ему 20 миллиардов долларов. Об этом генерал Хафтар заявил в интервью газете Il Corriere della Sera, опубликованном 12 августа.

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В частности, военачальник заявил, что проблему мигрантов не решить на берегах Ливии. Если они больше не будут отправляться по морю, то тогда Ливии придется держать их у себя, и это не представляется возможным. Даже соглашения министра внутренних дел Италии Миннити c племенами и ополченцами генерал назвал «хрупкими».

"Мы должны работать вместе, чтобы остановить поток на 4000 километрах пустыни у ливийской границы на юге. Мои солдаты готовы. Под моим контролем более чем три четверти страны. У меня есть рабочая сила, но у меня нет техники, — заявил генерал. — Макрон спросил меня, что нам нужно: я отправил ему список. Учебные курсы для пограничников, боеприпасы, оружие, но особенно джипы для перемещения по песку, беспилотные летательные аппараты, датчики, приборы ночного видения, вертолеты, материалы для строительства вооруженных лагерей на 150 человек каждый. Их необходимо расположить каждые 100 километров». Стоимость обустройства и содержания таких блокпостов Хафтар оценил в 20 миллиардов долларов, которые необходимо распределить во времени на 20 или 25 лет «среди европейских стран, объединенных в общем стремлении».

Для него это не огромная сумма, это «ничто по сравнению с той, которую Европа выделяет для Эрдогана».

Главнокомандующий не обошел стороной вопрос необходимости сохранения ливийского национального суверенитета и выразил несогласие с соглашением, предполагающим вход кораблей итальянского ВМФ в ливийские воды для борьбы с мигрантами. В интервью Хафтар подчеркнул, что между Ливией и Италией установились теплые дружеские отношения, однако, никто не имеет право нарушать суверенитет.

«Мы преодолели наследие фашистской агрессии. И только потому, что наши отношения превосходны, я буду сражаться с кем угодно, кто попытается пытается разрушить их. Но я также должен сказать, что мы, ливийцы, чтим нашу независимость и суверенитет. Никто не может войти на военных суднах в наши территориальные воды без разрешения. Это было бы вторжением, и мы должны защищаться, даже если тот, кто нападает, гораздо сильнее нас. Это относится и к Италии, и к любой другой стране».

По мнению Халифы Хафтара, соглашения между Римом и Триполи не достаточно: «Не было никаких консультаций с нами. Я не дал вам никакого зеленого света. Мало того, никто нам ничего не сказал об этом. Это был свершившийся факт без согласования с нами».

О своем противнике, главе национального правительства в Триполи, генерал высказался более чем отрицательно, обвиняя Сараджа в нарушении парижских соглашений.

«Сарадж нарушил соглашения Парижа, где он прямо говорит, что такого рода соглашения должны быть согласованы между нами. Но это нарушение также итальянское. На Риме также лежит ответственность, ваше правительство прекрасно знало, что Сарадж не имеет полномочий, чтобы позволить прийти вашим судам в наши территориальные воды. Он не спрашивал ни моего мнение, ни даже президентского совета. Это лишь его индивидуальный выбор, нелегитимный и незаконный».