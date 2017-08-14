Тифарити, 14 августа, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Правозащитники, участвующие в 8-й сессии Летнего университета кадров Фронта ПОЛИСАРИО, призвали удвоить усилия народа Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), чтобы склонить на свою сторону мировое общественное мнение. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

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Эксперт в области международного права Буджемаа Сулех утверждает, что «каждый постоянный член Совета Безопасности ООН имеет своё видение западносахарского конфликта», которое продиктовано собственными национальными интересами, чуждыми народу САДР.

«Примером тому служат рыбные ресурсы Западной Сахары, которые управляются не народом САДР, а членом Совбеза ООН — Францией. Что касается других природных ресурсов, например, железа, фосфатов, нефти и газа, то они также эксплуатируются мировыми державами», — говорится в сообщении.

Тем не менее Сулех призывает ООН «усилить своё присутствие в Западной Сахаре и расширить полномочия МООНРЗС (Миссия Организации объединенных наций по проведению референдума в Западной Сахаре — ИА REGNUM ) в вопросах контроля за соблюдением марокканской стороной прав граждан САДР».

В свою очередь профессор Алжирского университета Маклуф Сахель отметил «приверженность Африканского союза и ООН в решении западносахарского конфликта, назвав независимость и самоопределение САДР «залогом всеобъемлющей и долгосрочной стабильности в странах Магриба и Африки в целом».