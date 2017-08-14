Москва, 14 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Над историческим кладбищем в сквере Арбатец на Соколе в Москве нависла угроза уничтожения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета московского городского отделения ВООПИиК Владимир Хутарев-Гарнишевский. По его словам, в настоящий момент выдан ГПЗУ, утвержденный приказом №2221 от 01 июня 2017 года, на проведение строительных работ, которые неизбежно приведут к уничтожению кладбища и всех подземных артефактов. Рядом с территорией сквера планируется начать строительство частной испанской школы.

Logoslovo.ru Историческое кладбище в сквере Арбатец

«Местными активистами были проведены слушания в Московской городской думе, они писали в прокуратуру, было много нарушений с предоставлением соответствующих документов. Строительство четырехэтажной школы, безусловно, будет затрагивать территорию бывшего кладбища, эта территория является особо охраняемым памятником. Обсуждали дважды, и тогда были отрицательные рекомендации ничего там не строить, потому что особо охраняемый культурный слой 15−17 веков, там нельзя строить», — заявил Хутарев-Гарнишевский.

11 августа 2017 года московское городское отделение ВООПИиК подало в департамент культурного наследия города Москвы заявление о включении в реестр объектов культурного наследия объект «Всехсвятское кладбище в сквере «Арбатец» с часовней преподобных Сергия и Елизаветы». В заявляемый комплекс входят несколько исторически ценных археологических объектов. Это кладбище середины XIX — середины XX веков с остатками фундамента дворца князя Г.А. Грузинского конца XVIII века. Также архитектурную форму составляет часовня преподобного Сергия и праведной Елизаветы работы архитектора Р.И. Клейна от 1911 года и надгробие неизвестной женщины конца XIX — начала XX веков с надписью «Незабвенной матери от любящей дочери».

«Недавно со здания часовни исчезла табличка о том, что это историческое здание. Самое интересное, что какое-то количество лет назад департаментом культурного наследия был разработан историко-культурный план, согласно которому не предполагалось никакого строительства, на котором отмечен этот некрополь совершенно чётко. Никто не против строительства в рамках существующего фундамента детского сада, но предполагаемая застройка в несколько раз превышает его по своей площади. Там будут проводить дорогу через сквер, создадут парковочные места», — пояснил Хутарев-Гарнишевский.