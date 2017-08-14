Луганск, 14 августа, 2017, 14:53 — ИА Регнум. В рядах ВСУ участились случаи мародерства, дезертирства, самоубийств и употребления алкогольных напитков и наркотических средств, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 14 августа Луганский информационный центр.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По его словам, командование ВСУ отдало приказ о переселении всех военнослужащих украинской армии из домов мирных жителей, занятых самовольно, в полевые лагеря. Однако, вследствие низкого продовольственного обеспечения, украинские силовики участили нападения на дома мирных жителей с целью ограбления и мародерства.

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Марочко отметил, что в 14-й бригаде случаи дезертирства, суицида и употребления алкогольных напитков и наркотических средств участились настолько, что сотрудники контрразведки службы безопасности Украины (СБУ) решили провести комплексную проверку бригады.

Напомним, украинская армия характеризуется низким морально-психологическим состоянием, в том числе из-за низких заработных плат, слабой дисциплины в подразделениях, а также конфликтов с карательными батальонами.