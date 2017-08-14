Рим, 14 августа, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Три НПО приостановили поиск и спасение мигрантов, отправляющихся из Ливии: «Врачи без границ», Sea Eye и Save the Children. Как сообщает итальянское информагентство ANSA, организация Save the Children объявила о «временной остановке» в ожидании безопасных условий для возобновления операций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Речь идет о ливийском решении ВМС по контролю над международными водами.

«Это очень тревожная ситуация, — заявил представитель НПО, — существует риск безопасности персонала в осуществлении спасательной миссии. Кроме того, в этой новой ситуации лодки мигрантов будут вынуждены вернуться в Ливию, и многие дети и подростки умрут, прежде чем вновь смогут покинуть страну».

НПО Sea Eye в официальном заявлении в Твиттере также назвала причиной приостановки операций безопасность.

«Продолжение спасательных работ представляется безответственным в отношении наших экипажей», — заявила немецкая организация.

Работу НПО в Средиземном море подрывает не кодекс поведения, разработанный МВД Италии, но все больее и больее оппозиционное отношение к ним со стороны ВМФ и ливийский береговой охраны. Как сообщают итальянские СМИ, непростая ситуация сложилась в водах близ городов Сабрата, Зувара и Эз-Завия, ливийский катер береговой охраны на прошлой неделе сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону судна испанской НПО Proactiva Open Arms, прозвучали также угрозы в адрес экипажа по радио: «Если вы не повернете назад, мы будем считать вас мишенью».

ВМФ Ливии, подчиняющийся правительству национального единства в Ливии и премьеру Фаизу Сарраджу, объявил о запрете для всех иностранных судов заходить в так называемые зоны «поиска и спасения» SaR, которые выходят далеко за пределы 12 морских миль территориальных вод. Такое решение будет препятствовать кораблям НПО заходить и спасать мигрантов не только в ливийских территориальных водах, но также и на расстоянии сотен километров от берега. НПО опасаются, что в Средиземном море, таким образом, будет еще больше смертей и все больше людей окажутся «запертыми» в Ливии.