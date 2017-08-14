Москва, 14 августа, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Создание специального Агентства по национальной кибербезопасности сегодня не так необходимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Colin Хакер

В 2016 году киберпреступники похитили порядка 650 млн рублей с банковских карт граждан РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты компании Zecurion. При этом, по их прогнозам, в 2017 году объем похищенных средств может увеличиться до 750 млн рублей.

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Как ранее отмечало ИА REGNUM, с предложением создать специальное Агентство по национальной кибербезопасности выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»). По его словам, такое агентство обеспечит безопасность «цифровой экономики» и защитит от политических экстремистов. По словам Аксакова, вопрос создания специального агентства «дискуссионный».

"Сейчас этой темой занимается Федеральная служба безопасности, Минкомсвязи и Центробанк РФ. Межведомственное согласование необходимо, но нужно ли отдельное агентство — трудно судить», — объяснил Аксаков.

Между тем депутат точно знает, кто должен возглавить борьбу с киберпреступниками.

«Я думаю, что это все должно происходить под эгидой ФСБ, потому что речь идет о национальной безопасности. А каждое ведомство в зависимости от профиля должно действовать вместе с ФСБ», — заявил Аксаков.

Кроме того, бороться с мошенниками следует и Центробанку РФ как игроку финансового рынка с мощной структурой.

«Под эгидой ЦБ можно создать институт, который бы обеспечивал безопасность средств клиентов кредитных организаций», — отмечает Аксаков.

Кроме того, напоминает депутат, у ЦБ уже есть опыт глобальных проектов — создания национальной платежной системы и карт «Мир».

"Они вложились в это дело, создали платежную систему, сравнимую с международным уровнем, а по многим параметрам даже и лучше. Соответственно, они могли бы создать такой институт, который работал бы на аутсорсинговой основе», — считает Аксаков.

При этом все остальные организации могли бы платить такому институту абонентную плату за оказание соответствующих услуг.

«Это был бы универсальный подход по борьбе с этими преступлениями», — уверен Аксаков.