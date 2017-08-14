Москва, 14 августа, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В Московском регионе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили серию терактов: задержана группа террористов, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хороший-плохой

В числе задержанных членов террористической группы — эмиссар ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который курировал подготовку преступлений. Также задержаны специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

По данным ведомства, боевики планировали серию терактов в местах массового скопления людей. В частности, речь идет о транспортных объектах и крупных торговых площадках Москвы.

Террористическая группа состояла из гражданина России и трех граждан государств Центральной Азии. Кроме того, была обнаружена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатки и взрывных устройств, она находилась в Московской области.

В ФСБ РФ уточнили, что подготовка терактов была организована находящимися в Сирии главарями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «в том числе находящимися в международном розыске Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. — руководителем школы подрывников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Ранее сотрудниками ФСБ были предотвращены крупные теракты в Санкт-Петербурге и других городах России. За полгода были раскрыты десятки попыток терактов, удалась лишь одна атака — 3 апреля в петербургском метро, жертвами которой стали 16 человек.