Москва, 14 августа, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Низкая финансовая грамотность и невнимательность граждан — основные причины того, что мошенники воруют средства с банковских карт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

geralt Хакеры. Атака

В 2016 году граждане РФ потеряли порядка 650 млн рублей. Средства были похищены киберпреступниками, пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты компании Zecurion.

«При этом общее число преступлений в 2016 году снижалось из-за того, что схемы обмана были известны. Но сейчас мошенники придумали новые, на которые могут попасться больше людей», — уверен Люшин.

При этом, по его словам, при соблюдении элементарных правил каждый гражданин может себя практически полностью обезопасить. Так, в частности, владельцы карт не должны ни при каких условиях сообщать персональные данные карт или сообщать другие данные, которые позволят злоумышленникам совершать операции со счетом от лица его владельца, напоминает эксперт.

«Защита банковских карт в России соответствует мировым стандартам, в некоторых случаях она выглядит даже строже. Ужесточать ее не стоит, так как это создаст клиентам банков дополнительные сложности, а вот усилить консультации клиентов относительно обеспечения безопасности и правил обращения с картами необходимо, особенно для лиц пожилого возраста», — уверен Люшин.