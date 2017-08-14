Бейрут, 14 августа, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Официальные представители ливанской группировки «Хезболла» заявили, что сотни сирийских боевиков возвращаются в Сирию, сообщает 14 августа Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство

Граждане Сирии, включая боевиков, сражающихся с правительством Башара Асада, находились в приграничном районе Ливана, после достигнутого соглашения они начали его покидать.

По сообщениям ливанских средств массовой информации, из приграничного города Арсал выдвинулись автобусы, наполненные боевиками, близкими к «Аль Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Соглашение об эвакуации террористов было достигнуто после того, как 7 тыс. человек, теснимые «Хезболлой», две недели назад покинули территорию Ливана.

Боевики, связанные с «Аль Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправились в город Рухаиба, расположенный в 50 км от Дамаска.

Напомним, ливанская «Хезболла» является активным участником гражданской войны в Сирии. Она ведет боевые действия на стороне президента Сирии Башара Асада. Члены данной организации исповедуют ислам шиитского толка, что сближает их с алавитами, доминирующими в правительственных кругах Сирии.