Нефть: падение до $48 не исключено
Москва, 14 августа, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Неутешительные новости появились на прошлой неделе: не успели инвесторы вдоволь насладится снижением запасов сырой нефти в США, как вышла статистика, согласно которой страны ОПЕК, вопреки обещаниям, увеличили экспорт в июле на 370 тыс. баррелей в сутки до 26,11 млн, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
По его мнению, попытки оправдаться более активным, чем предполагалось, спросом на топливо во второй половине 2017 года особо участников рынка не впечатлили.
«Спекулянты больше не верят в сказки картеля, а принимают во внимание только факты: запасы остаются огромными, рост спроса на углеводороды крайне вялым, число буровых установок в США растет, а объемы добычи сланцевиков, согласно прогнозам, могут увеличится на 300 тыс баррелей в сутки к концу 2017 года», — пояснил Мащенко.
«В отсутствии сильных геополитических потрясений, велика вероятность дальнейшего падения котировок нефти вплоть до $48 за баррель в среднесрочной перспективе», — считает эксперт.
Как сообщает ИА REGNUM, 14 августа Цены на нефть стабильны на торгах после снижения по итогам предыдущей недели. Цена на нефть Brent опустилась на $0,09 (0,17%) — до $52,01 за баррель. Цена на нефть WTI уменьшилась $0,05 (0,1%) — до $48,77 за баррель.
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