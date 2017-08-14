Москва, 14 августа, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Неутешительные новости появились на прошлой неделе: не успели инвесторы вдоволь насладится снижением запасов сырой нефти в США, как вышла статистика, согласно которой страны ОПЕК, вопреки обещаниям, увеличили экспорт в июле на 370 тыс. баррелей в сутки до 26,11 млн, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

По его мнению, попытки оправдаться более активным, чем предполагалось, спросом на топливо во второй половине 2017 года особо участников рынка не впечатлили.

«Спекулянты больше не верят в сказки картеля, а принимают во внимание только факты: запасы остаются огромными, рост спроса на углеводороды крайне вялым, число буровых установок в США растет, а объемы добычи сланцевиков, согласно прогнозам, могут увеличится на 300 тыс баррелей в сутки к концу 2017 года», — пояснил Мащенко.

«В отсутствии сильных геополитических потрясений, велика вероятность дальнейшего падения котировок нефти вплоть до $48 за баррель в среднесрочной перспективе», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 14 августа Цены на нефть стабильны на торгах после снижения по итогам предыдущей недели. Цена на нефть Brent опустилась на $0,09 (0,17%) — до $52,01 за баррель. Цена на нефть WTI уменьшилась $0,05 (0,1%) — до $48,77 за баррель.

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