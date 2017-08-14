Воронеж, 14 августа, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Перспективы воронежской оборонной промышленности, планомерное убийство электротранспорта в Воронеже и демарш адвокатов — в обзоре воронежских СМИ за 7−13 августа, составленном ИА REGNUM.

Pavlofox Противостояние

«Созвездие» уходит в частные руки?

О том, что концерн «Созвездие» (головной офис которого находится в Воронеже), специализирующийся на выпуске систем связи для оборонных нужд, может перейти в частные руки, 11 августа сообщил «Коммерсантъ-Черноземье»

Уже известно о смене руководителя концерна: вместо Александра Якунина, который занял пост гендиректора «Созвездия» лишь в феврале этого года, назначен, пока временно, Алексей Бочаров, до этого руководивший НПО «Ангстрем».

Но смена руководства — не последнее нововведение, которое ожидает воронежский концерн. По данным издания, 51% акций «Созвездия» может перейти в частные руки.

«Для этого будет создано новое СП, где инвесторами выступят глава концерна «Калашников» Алексей Криворучко и председатель совета директоров НК-Банка Виктор Григорьев», пишет издание. Его источник уточняет, что 49% останется у «Ростеха», в состав которого сегодня входит «Созвездие».

«Собеседник «Ъ» в оборонной промышленности говорит, что инвестиции в системы связи и управления повлекут рост в других профильных для партнеров сегментах — в боевой робототехнике, беспилотных летательных аппаратах и т. д. «Поэтому альянс может быть полезен и эффективен», — говорит один из топ-менеджеров ОПК», — отмечает издание.

«В госкорпорации «Ъ» заявили, что на сегодняшний день решение о продаже концерна «Созвездие» госкорпорацией не принято, но подтвердили факт ведения переговоров с потенциальными инвесторами: «Алексей Криворучко и Виктор Григорьев сделали предложение, которое сейчас находится на рассмотрении». В случае, если сделка получит одобрение на высшем уровне, то для господина Криворучко проект с «Созвездием» станет уже второй серьезной инвестицией в активы «Ростеха». Первым и самым успешным примером продажи акций оборонного предприятия ОПК частному инвестору считается история с концерном «Калашников». В 2013—2015 годах совладельцы холдинга УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, а также их партнер по «Трансмашхолдингу» гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко через ООО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) и ООО «ТКХ-Инвест» выкупили 49% АО «Концерн «Калашников». В апреле глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация приняла решение увеличить долю частных инвесторов в концерне до 75%».

«МРСК Центра» и мэрия объединились против МУП «Воронежская горэлектросеть»

Арбитражный суд Воронежской области рассмотрит иск о признании недействительным договора купли-продажи имущества МУП «Воронежская горэлектросеть» 28 августа, об этом 8 августа написало РИА «Воронеж».

Ответчиками по иску выступают «Воронежская горэлектросеть» и АО «Городская энергетическая система», в качестве третьих лиц привлечены администрация Воронежа и акционерное общество «ЭнергоИнвест».

При этом, отмечает издание, «администрация Воронежа поддержала требования «МРСК Центра». Организация просила также объединить этот иск в одно производство с иском о признании торгов недействительными. Однако суд отказался удовлетворить это ходатайство».

Решение о продаже имущества «Горэлектросети» гордума Воронежа согласовала в конце 2016-го., в целях повышения «инвестиционной привлекательности системы электросетевого хозяйства» города».

«В 2017 году мэрия дважды объявляла аукцион по продаже имущества предприятия — в январе и марте. Общая стоимость имущества составила 1,7 млрд рублей. Наивысший балл конкурсная комиссия присвоила АО «ГЭС». Сумма сделки составила 1,8 млрд рублей, — напоминает РИА «Воронеж». — Всего заявки для участия в закрытом конкурсе по продаже имущества «Горэлектросети» подали четыре компании: ПАО «МРСК Центра», АО «ГЭС», АО «ЭнергоИнвест» и ООО «Электроэкспресс». ПАО «МРСК Центра» считалось фаворитом торгов, но предложило 1,7 млрд рублей, что всего на 6 млн больше стартовой цены имущества. ФАС отменила результаты торгов в мае 2017 года после жалобы «МРСК Центра».

Воронежские адвокаты против силовиков

В Воронеже — очередной скандал с участием представителей адвокатского сообщества. Об этом 10 августа пишет «Коммерсантъ-Черноземье».

Как сообщает издание, во время рассмотрения апелляции на арест адвоката Николая Шмакова, который обвиняется следственными органами в попытке похитить 4 млн рублей у родственников своего клиента, семеро его коллег из местной адвокатской конторы «официально заявились как его защитники и обвинили сотрудников областного УФСБ в «никем не контролируемом произволе» по отношению к арестованному, единственное основание для содержания которого под стражей — «отказ сотрудничать» с чекистами».

Коллеги подследственного, все официально выступавшие в качестве его защитников, заявили, в частности, что Шмаков находится в СИЗО лишь на основании показаний потерпевшей, а «остальные указанные следствием свидетели знают о вменяемом ему преступлении «со слов сотрудников ФСБ». За обвиняемого предлагалось внести залог в миллион рублей, защита напомнила суду также о наличии у него детей, супруги в декретном отпуске и идеальной репутации.

«После этого защитники попытались объяснить суду, почему, с их точки зрения, на самом деле находится под стражей их коллега, — пишет издание. — Адвокат Виктория Жилина заявила, что «из-за отсутствия какого-либо министерства и ведомства», которое могло бы контролировать чекистов, «сотрудники отдела экономической безопасности областного УФСБ» могут позволить себе «устраивать произвол» в отношении адвоката. Ее позицию поддержали все остальные защитники. Сам Николай Шмаков также обвинил в своих бедах чекистов. «Мы все взрослые люди и понимаем, что никуда я от жены и двух детей бежать не собираюсь, сидеть в подполье 10−15 лет тоже не планирую. Единственное реальное основание для моего нахождения в СИЗО — отказ сотрудничать с представителями ФСБ», — заявил он». Судья, однако, аргументы защиты не восприняла и оставила Шмакова под стражей.

Как напоминает издание, Шмаков был задержан 26 июля в одном из воронежских ресторанов при передаче ему родственницей его клиента 1 млн рублей — как считает следствие, адвокат в обмен на 4 млн рублей предложил решить вопрос об изменении меры пресечения для его клиента с содержания под стражей на домашний арест. Свою вину, сообщает издание, адвокат не признает, так как ему «нечего признавать».

«В областных управлениях ФСБ и СКР предпочли публично не комментировать демарш адвокатов. В профессиональном сообществе города к действиям коллег отнеслись спокойно, — пишет «Коммерсантъ».

«Действительно, мы сталкиваемся с провокациями силовиков в отношении наших клиентов. Верховный суд уже разбирал подобные случаи, и его решения вылились в оправдательные приговоры. Но необходимо разбирать каждый случай в отдельности. Адвокаты вправе всеми законными способами защищать своего клиента, что они, очевидно, и делают в случае Шмакова. Я не могу сказать, что чувствую какое-то давление силовиков на все сообщество адвокатов», — цитирует издание адвоката Сергея Шабловича.

«Если выступавшие в облсуде адвокаты говорили правду, то плохо, что там не было нас всех, а если нет — то они просто выполняли свою работу. Но речь вряд ли идет о конфликте ФСБ и адвокатуры. Вероятно, беда в том, что юристы становятся разменной монетой в конфликтах, в которых участвуют совсем другие субъекты. Демарши адвокатов по поводу обысков или неоплаты обязательного участия защитников по уголовным делам были. Но подобных выступлений прямо в суде я не припомню», — сказал журналистам издания крупнейший воронежский адвокат Николай Алимкин.

«Очень похоже, что троллейбусам в Воронеже скоро конец»

Воронежский троллейбус уже в ближайшем будущем может ожидать судьба его собрата — воронежского трамвая. Об этом в своем блоге в электронной версии газеты «Моё!» 9 августа написал местный активист Виталий Иванищев.

«Воронеж является крупнейшем в Европе городом без городского рельсового транспорта. До 2009 года это «почётное» звание принадлежало Тольятти. А вскоре мы можем стать и крупнейшим городом без какого-либо электротранспорта вообще», — считает автор статьи.

Как отмечает Иванищев, «глядя, как планомерно уничтожается троллейбус в Воронеже, я решил связаться с депутатом городской Думы Сергеем Колиухом. Именно он, будучи мэром Воронежа, радел за восстановление троллейбуса, обещал его возрождение и развитие. «Наверное, Сергей Михайлович переживает, что его начинание угробили», — думал я. Колиух мне не ответил, а моё письмо переслал в городское управление транспорта его руководителю Владимиру Анисимову. Я позвонил помощнице Колиуха и спросил, почему так вышло. На что она ответила: «Ну, а что мы ответим, вдруг наша позиция не совпадёт с позицией администрации города?» Оказывается, депутаты должны согласовывать свою позицию с мэрией».

Между тем, ответ, который общественник получил от городского управления транспорта, наводит на весьма невеселые размышления. Вот цитаты из него, которые приводятся в публикации:

«…Электротранспорт является самым дорогим видом городского пассажирского транспорта, как по эксплатуционным затратам, так и по его приобретению…»

«…Для решения таких масштабных задач требуются значительные объёмы финансирования, которые бюджет городского округа не в состоянии осуществить только за счёт собственных средств…»

«…В настоящее время готовятся мероприятия по оптимизации троллейбусных маршрутов. Планируется сокращение дублирующих маршрутов с целью увелечения доходной части предприятия…» (орфография в цитатах сохранена — ИА REGNUM ).

«Переводя с чиновничьего на русский — нам троллейбус не интересен, закрыть его сразу мы не можем, сделаем это в несколько этапов. Остаётся забавный факт — на троллейбус у них несколько миллионов нет, а на метро десятки миллиардов они где-то найдут, ага», — отмечает автор статьи

У мэрии теперь можно отсудить деньги за волокиту

Об опыте жительницы Воронежа, которая сумела отсудить у администрации города 200 тыс. рублей за неисполнение решения суда о капремонте дома, пишет 8 августа газета «Моё!».

Издание рассказывает, что жительница одной из двухэтажек на улице Карпинского ждёт положенного по суду капитального ремонта своего дома уже семь лет. Дом был построен ещё в 1950-х годах, и за почти 70 лет капитального ремонта не видел. В 2010 году несколько жителей дома обратились в суд Центрального района, требуя от мэрии привести их дом в порядок: в соответствии с законодательством, муниципалитет обязан провести капремонт в доме, даже если квартиры приватизированы — в том случае, если дом нуждался в ремонте еще до приватизации. Тогда, семь лет назад, суд встал на сторону жильцов, было вынесено решение и открыто исполнительное производство.

«Кто бы мог подумать, что оно затянется до 2017 года и даже сегодня конца этой канители не видно… Но зато Мария Петровна, которая стала единственным взыскателем: наблюдала за выполнением решения суда, подавала жалобы, писала письма и тратила кучу времени и нервов, — за свои моральные страдания по новому закону вскоре должна получить от мэрии 200 тысяч рублей», — пишет издание.

В 2011 году, после решения суда, дом обследовала комиссия, а затем начались работы по ремонту кровли и электропроводки. Как рассказывает жительница, на ремонт было выделено около полумиллиона рублей.

«Но крыша стала течь сразу после ремонта. Оказалось, асбоцементные листы горе-мастера положили не внахлёст, а встык, залив щели монтажной пеной, что не соответствует элементарным нормам», — рассказывает Мария Петровна.

«Рассказ Марии Петровны можно было бы назвать «Особенности национального капремонта домов». Привезли, например, мастера деревянные столбики для лестницы в подъезде и оставили под дождём во дворе. В итоге детали рассохлись и потрескались. Дверь подъезда повесили так, что она плотно не закрывается, и теперь жильцы мёрзнут каждую зиму, так как подъезд не отапливается. Отмостку — широкую полосу из прочных материалов по периметру дома — сделали криво, и во время дождей по углам здания образуются огромные лужи. Многие пункты, о которых упомянули специалисты ВГАСУ в акте обследования, вообще проигнорировали», — пишет газета.

«Несмотря на кучу недоделок, исполнительное производство по делу о капремонте в 2012 году закрыли. Однако Мария Петровна добилась возобновления исполнительного производства. Затем юристы мэрии под разными предлогами пытались его снова закрыть, просили суд об отсрочке: мол, дом всё равно собираются сносить в 2022 году, зачем его ремонтировать? Но усилиями нашей героини, которая стала «родной» в судах, прокуратуре, жилинспекции, службе судебных приставов, производство не прекратилось».

Но и ремонт не возобновился. С 2015 года приставы начали выписывать мэрии штрафы — в общей сложности на 180 тыс. рублей. В этом году женщина подала новый иск в облсуд — о присуждении ей компенсации за моральный вред в связи с затягиванием исполнения решения суда. 25 июля областной суд вынес решение в пользу женщины о выплате ей компенсации в 200 тыс. рублей, причем с немедленным исполнением. Мэрия тем временем подала апелляцию.

«Городские власти часто объясняют своё бездействие недостатком денег в бюджете. Но ведь в данном случае всё равно пришлось заплатить сначала 180 тысяч штрафа, затем 200 тысяч в качестве компенсации. И это не отменяет необходимости качественного капремонта дома на Карпинского. Так, может, рациональнее было бы сразу направить деньги на эти цели?» — задается вопросом издание.

Управление без управы

Между тем жители другого дома в Воронеже уже три года безуспешно пытаются сменить управляющую компанию, об этом 10 августа написала «Российская газета».

Недавно построенную многоэтажку в самом центре города, пишет издание, делят управляющая компания, которая приняла дом у застройщика, и товарищество собственников

«Дом № 5а по улице Ф. Энгельса возводила фирма «ДСК». При покупке квартир нам объяснили, что на первых порах будет какая-то УК (понятно, что аффилированная с застройщиком), а дальше, мол, сами решите. В 2013 году мы внесли деньги, а только в мае-июне 2014-го у большинства началось оформление права собственности. До того нас в квартиры не пускали. Мы получили ключи и тут же — квитанции с долгами за ЖКУ за те несколько месяцев, когда не являлись еще владельцами жилья! С этого момента и тянется выяснение отношений с УК «Стройтехника», — рассказала член инициативной группы Екатерина Приходько.

В течение двух лет, рассказали изданию жильцы, они просили УК пояснить, на каком основании она приняла на управление дом. В итоге все же выяснилось, что решение было принято в декабре 2013 года, менее чем через месяц после ввода объекта в эксплуатацию — решением 58% собственников. Между тем двое жильцов, которые получили ордера сразу после сдачи дома, утверждают, что уведомлений о проведении общего собрания не было.

«Более того, при определении кворума должна была учитываться площадь только тех помещений, права на которые прошли госрегистрацию. А первая «зеленка», по данным активистов, была оформлена в феврале 2014-го», — пишет «РГ».

При этом жильцы так и не смогли получить протокол этого общего собрания, чтобы понять, кто именно проголосовал.

Претензии у жильцов к УК есть и в части собственно обслуживания дома: по утверждению жильцов, уборка проводится только перед проверками жилинспекции, а фактически подъезды моют сами жильцы, за свой счет чинили автоматическую дверь паркинга.

«Фирма, которая строила дом, долго обещала что-нибудь предпринять, но воз и ныне там. За квартиры и места на парковке мы отдали немалые деньги, тариф на жилищные услуги приличный (21 рубль с квадратного метра) — хочется видеть, что платим не зря!» — говорят жители

«Активисты несколько раз пытались создать товарищество собственников недвижимости (ТСН), посылали в УК уведомление об этом и требовали передать техническую документацию. Но это решение общего собрания признавали нелегитимным из-за отсутствия кворума. По мнению инициаторов собрания, это происходило потому, что владельцы многих квартир в доме не живут и на собрания не ходят (удивительно в таком случае, что кворум был в 2013 году, до заселения основной массы людей)», — пишет «РГ».

«Позиция учредителя и недавнего директора «Стройтехники» Светланы Траниной жесткая: жалобы жильцов являются недобросовестными, так как заявители не имеют реальной цели защитить свои интересы, а желают лишь навредить деловой репутации УК. Более того, из ответа Траниной следует, что ТСН не могло вести хозяйственной деятельности в доме (поскольку не имело на него техдокументации), однако выдавало работу «Стройтехники» за свою. И даже выставляло квитанции — с сентября 2015 по май 2016 года. А наиболее ярые жалобщики якобы занимались вандализмом (поджигали почтовые ящики, расписывали стены, разбрасывали мусор) и нападали на сотрудников УК. В одном из подъездов весной сгорел лифт, на парковке недавно сломались ворота с обеих сторон — выгода для жильцов от этого сомнительна…» — отмечает издание.

«Сейчас дело о ТСН рассматривается в суде. На одном из заседаний члены товарищества лично подтвердили, что голосовали за его создание. Суд не поверил и назначил экспертизу ста с лишним бюллетеней — на давность. Тем временем «бунт» зреет в еще нескольких новых домах, переданных на обслуживание «Стройтехнике».