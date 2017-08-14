Москва, 14 августа, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В связи с ростом случаев кибермошенничества депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») настаивает на создании специального Агентства национальной кибербезопасности.

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За прошлый 2016 год киберпреступниками было похищено с банковских карт жителей России около 650 млн рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты компании Zecurion.

Низкий уровень защищенности электронных банковских вкладов граждан и безопасности «цифровой экономики» в целом гарантирует массу новых возможностей для политических экстремистов, отмечает парламентарий.

«К примеру, радикалы могут в один момент лишить миллионы человек всех денег, тем самым спровоцировав острейший социально-политический кризис», — указал депутат.

Также кибермошенничество может быть одним из способов финансирования различных подрывных организаций: от исламистских до ультралевых и прозападно-либеральных, обеспокоен он.

«В этой связи назрела необходимость создания специального Агентства национальной кибербезопасности и реализации соответствующей государственной стратегии», — пишет Журавлев в соцсети.

По прогнозам экспертов, в текущем 2017 году объем хищений с банковских карт вырастет приблизительно до 750 млн рублей.