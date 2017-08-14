Москва, 14 августа, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В настоящее время между Россией и Турцией сложились в целом хорошие отношения, считает 41% граждан РФ. 41% затруднились ответить. 18% опрошенных думают, что плохие. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM

За последний год отношения двух стран улучшились (36%). 23% не заметили никаких изменений. 26% затруднились ответить. 14% респондентов отмечают ухудшение отношений.

Недавно Турция объявила о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению 48% жителей России, недопустимо продавать Турции такое оружие. 25% считают продажу ракет С-400 этой стране допустимой.

По мнению отрицательно настроенных граждан, «это оружие может быть использовано против России», «Турция — враждебная нам страна, ей нельзя доверять», «российские военные разработки должны быть секретными».

Дружелюбно настроенные граждане говорят, что «продажа ракет С-400 дает доход России, способствует развитию экономики», «Турция — наш союзник, российско-турецкие отношения налаживаются», «другие страны тоже продают оружие, Турция может купить у них», «это нужно Турции в оборонительных целях».

Опрос проведен 5−6 августа 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Турцию заинтересовали российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», которые считаются одними из самых эффективных комплексов ПВО в мире. В настоящее время идут переговоры.