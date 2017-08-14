Москва, 14 августа, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. МЧС предупредило москвичей о граде и сильном шквалистом ветре, порывы которого могут достигать 20 м/c, передают Метеоновости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Ожидаются ливни (наиболее интенсивные во второй половине дня), местами грозы, Максимальное значение температуры воздуха в Москве +24…+26.

Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70%.

Однако дожди, грозы и порывистый ветер могут отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, страдающих, прежде всего, сердечно-сосудистыми патологиями.

Также грозы и порывистый ветер могут вызвать чувство тревоги и нарушения сна у людей психо-эмоциональными расстройствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Москву с северо-запада надвигается грозовой фронт.