Лондон, 14 августа, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II может отправиться на покой в 2021 году, когда ей исполнится 95 лет. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Британский престол перейдет к старшему сыну королевы, принцу Уэльскому Чарльзу. Процесс подготовки необходимых документов уже начался, отмечает издание.

Как пояснил источник издания, Елизавета II «помнит о своем возрасте» и хочет быть уверенной в том, что когда придет время, передача короны осуществится без инцидентов.

«Ее Величество за предстоящие три года рассчитывает убедиться в том, что она сделала для своего народа все, что было в ее силах», — отмечает другое издание, ежедневник The Daily Mail.

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Напомним, в начале 2017 года Елизавета II отметила «сапфировый» юбилей — 65-летие своего правления. Дочь короля Георга VI Елизавета Александра Мария взошла на британский престол под именем Елизаветы II 6 февраля 1952 года. В этот день скончался ее отец. Коронация Елизаветы II состоялась более чем через год — 2 июля 1953 года.

Елизавета II является старейшим монархом в британской истории — 21 апреля 2017 года ей исполнился 91 год. Кроме того, она находится на троне дольше других правителей страны. В мае 2017 года было объявлено о том, что супруг королевы, 96-летний герцог Эдинбургский Филипп, с осени прекратит исполнять общественные обязанности в качестве члена королевской семьи.

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