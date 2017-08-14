Улан-Удэ, 14 августа, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Верховный суд Бурятии отказал в удовлетворении жалобы главного коммуниста республики Вячеслава Мархаева, выбывшего ранее из предвыборной гонки за пост главы региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского отделения КПРФ.

Regalacademy.org Суд

Известно, что жалобу Мархаева на постановление ресизбиркома от 25 июля 2017 года «Об отказе в регистрации в качестве кандидата на выборы главы Республики Бурятия» Верховный суд региона рассмотрел 11 августа.

«Судом была оглашена лишь резолютивная часть решения суда. Суд не принял во внимание многочисленные доказательства нарушений, не дал правовой оценки доводам о сдвоенных подписях других кандидатов», — говорится в сообщении коммунистов.

В Верховном суде Бурятии ИА REGNUM сегодня, 14 августа, подтвердили, что суд не нашёл оснований для удовлетворения заявленных Мархаевым требований.

«Решение избиркома Бурятии было вынесено в соответствии с законом, поэтому Мархаеву было отказано в удовлетворении жалобы», — подчеркнули в суде.

Уточняется, что это решение Мархаев намерен обжаловать в Верховном суде РФ.

Между тем до выборов главы Бурятии осталось менее месяца. Жителям региона предстоит выбрать руководителя республики 10 сентября 2017 года — в единый день голосования.

Ранее сенатор от Иркутской области, первый секретарь комитета Бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев, которого называли основным соперником единоросса Алексея Цыденова, вылетел из предвыборной гонки. Одной из причин стали так называемые сдвоенные подписи. Однако, по словам Мархаева, в ходе избирательной кампании были допущены существенные нарушения. «Цыденовым собрано более 1600 подписей депутатов, это в шесть раз, то есть на 500 процентов, а не на 5 процентов, превышает максимальное количество подписей, необходимых для регистрации кандидата», — заявил главный коммунист республики.

Читайте также: Выборы в Бурятии конкурентными не будут. Памфиловой «очень жаль»

После отказа ресизбиркома в регистрации Мархаев обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию. В свою очередь, ЦИК, рассмотрев его жалобу, оставил её без удовлетворения, а постановление ресизбиркома — без изменения. При этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила: «Очень жаль, что в одном из уважаемых субъектов Российской Федерации выборы будут фактически неконкурентными».

По её словам, в поступившей от Мархаева жалобе «перечислены факты возможных злоупотреблений и необоснованного применения административного ресурса», в связи с этим «все материалы» необходимо направить в Генеральную прокуратуру, «чтобы подробно разобраться во всех процессах, которые привели к такому печальному финалу».

Читайте также: Коммунисты Бурятии рассказали, в чём обвиняют действующую власть

Напомним, за пост главы Бурятии будут бороться врио главы региона Алексей Цыденов («Единая Россия»), Сергей Дорош из ЛДПР и Батодалай Багдаев, выдвинутый Коммунистической партией Коммунисты России.