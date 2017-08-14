Москва, 14 августа, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Военные США должны покинуть территорию Афганистана, так как военная компания Вашингтона в этой центральноазиатской стране оказалась безрезультатной. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью «Известиям».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

"Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана, — сказал он. — Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является».

При этом Кабулов добавил, что идея возможного привлечения частных военных компаний (ЧВК) к боевым действиям в Афганистане является «глупостью».

"США находятся в отчаянии, и планы заменить профессиональных военных на наемников — глупость, — отметил дипломат. — Ни к чем хорошему это не приведет: наемники просто-напросто побегут».

Напомним, ранее основатель частной военной компании Blackwater (ныне — Alkemi) Эрик Принс представил властям США свой двухлетний план наведения порядка в Афганистане. В частности, в стране предлагается создать аналог Ост-Индской кампании, с помощью которой Великобритания в свое время колонизировала Индию.