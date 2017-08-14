Москва, 14 августа, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Россия сама виновата в том, что Запад ущемляет ее интересы, потому что сама же эти интересы добровольно сдавала, начиная еще с перестроечных времен, заявил 13 августа бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Шевченковские дни. Март 1989 г

Отвечая на тезисы участников телепередачи о том, что США не считаются с интересами России, продвигаясь все ближе к нашим границам, Кедми отметил, что корни этих проблем нужно искать в себе.

«Стоят люди и плачут, и предъявляют претензии: «вот американцы плохие, европейцы плохие и чего они тут строят базы, тут строят базы и тут строят базы!»… Я первый раз видел демонстрацию ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1989 году в Киеве. Я не ожидал просто… я на Крещатике увидел эту форму и меня передернуло всего. Я ничего не мог сделать… Это было в Советском Союзе! Кто их туда допустил по Крещатику ходить в нацистской форме?!» — задал риторический вопрос израильский эксперт.

Кедми также проговорил очевидную вещь, которая на протяжение многих лет игнорировалась руководством России о том, что никто не будет защищать национальные интересы России, кроме нее самой.

«Я вот не знал, что президент США должен заботиться об интересах России… об интересах России должны заботиться власти России… Когда Саакашвили после переворота пришел к власти, кто его поддержал? Кто отдал Аджарию? Абхазию, слава богу тогда не отдали, а могли бы в том же угаре!» — заметил Кедми.

Эксперт указал на непоследовательность действий власти даже в нынешнем очевидном состоянии конфронтации с Западом после Евромайдана на Украине и прихода там к власти нацистской хунты, призывающей расправляться с русскими.

«А когда вы признали эту майдановскую хунту… А кто допустил захват Западной Германией Восточной вместо объединения, о котором говорили? Кто допустил НАТО в Восточную Европу и сидел и молчал, только плакал как еврей у Стены Плача? Кто допустил апартеид к русскому населению в странах Прибалтики и молчал? А чего же вы хотите?» — вновь задал вопросы Кедми, добавив, что об интересах России должна заботиться Россия, а США — о своих интересах.

«И, если вы не понимаете, что американские интересы иногда идут во вред вам и вы им аплодируете, посмотритесь в зеркало!» — закончил мысль эксперт.