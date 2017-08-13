Лондон, 13 августа, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Мысль о том, что пора на заслуженный отдых, пришедшая в голову королеве, по всей видимости, уставшей от длительного (с 1952 года непрерывно) несения службы на благо своих подданных, не означает, что корона будет передана от матери сыну в скором будущем, отмечает британская The Daily Mirror. 92-летняя Елизавета, только что благословившая отход от дел мужа, 96-летнего герцога Эдинбургского Филиппа, рассчитывает хорошо подготовиться к ответственному мероприятию. На это ей потребуется три года: 95 лет для женщины — достойный возраст для прекращения активной общественной деятельности, делится информацией издание.

Chatham House Елизавета II

«Ее Величество за предстоящие три года рассчитывает убедиться в том, что она сделала для своего народа все, что было в ее силах», — подтверждает приведенные выше данные другое издание — The Daily Mail. — Если Елизавета действительно отречется от престола, то ее сын Чарльз станет самым старым в истории Британии человеком, унаследовавшим корону. Если же он откажется становиться королем, то монархом Великобритании будет назначен его старший сын Уильям, герцог Кембриджский.

Изменится ли как-то внешняя и внутренняя политика Альбиона после передачи короны Чарльзу, британская пресса не пишет: всем хорошо известно, что монарх в Великобритании — лишь дань исторической традиции, хотя формально без подписи королевы (короля) ни один закон, принятый парламентом и правительством действительным не является.

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