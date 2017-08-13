Дамаск, 13 августа, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Боевики международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбиты из сирийского города Эс-Сухне. Об этом, как передают «Вести.Ru», сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Onedio.com Сирийская армия

В военном ведомстве уточнили, что операция по освобождению города проходила в несколько этапов. Так, к 10 августа правительственные войска Сирии овладели стратегически важными высотами и заблокировали город, а уже 13 августа при поддержке ВКС РФ выбили боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из северных и западных кварталов города.

«Деморализованный противник был уничтожен, а правительственные войска этим утром установили полный контроль над Эс-Сухне», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вмешательство России в конфликт в Сирии в сентябре 2015 года коренным образом изменило ситуацию в Сирии. За несколько месяцев сирийские правительственные силы при поддержке РФ и Ирана смогли отбросить террористические группировки в пустынные и отдалённые районы страны.

Читайте также: Гражданская война в Сирии фактически остановлена — Генштаб ВС РФ