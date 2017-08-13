Анкара, 13 августа, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Турции дало объяснение Роспотребнадзору по заявлению о начале эпидемии энтеровирусной инфекции, о первых вспышках которой было заявлено неделю назад. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Турции.

Public Health Image Library Вирус Коксаки

Турецкая сторона обязуется тщательно производить мониторинг ситуации, сложившейся из-за распространениея вируса Коксаки.

«Минздравом Турции даны указания на предмет принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений туристов. Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь, бассейнов», — сказано в заявлении.

К сегодняшнему дню уже около 500 человек обратились за помощью в медицинские учреждения с подозрением на заболевание Коксаки. Власти Турции заявляют, что контролируют ситуацию с числом пострадавших и готовы, при необходимости, предоставить бесплатное лечение.

Если потребуется, турецкая сторона готова принять российскую делегацию и показать, что курортная жизнь протекает размеренно и никакого ажиотажа в связи с эпидемией нет. Для туристов разработаны специальные памятки, где указаны симптомы и как следует действовать при подозрении на заболевание вирусом Коксаки.

12 августа правовая служба Ассоциации туроператоров подготовила подробную справку по аннулированию туров из-за ситуации с вирусом Коксаки.