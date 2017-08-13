Мадрид, 13 августа, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Испанская пресса, настроенная во время избирательной кампании на поддержку Клинтон, своего негативного отношения к Трампу не изменила. Однако в ситуации, когда американский лидер вступает в активную перепалку с главами Северной Кореи и Венесуэлы, фигурами, считающимися западным обществом наименее демократичными, приходится выбирать по принципу «из двух зол меньшее», хотя не очень хочется.

Michael Vadon Дональд Трамп

«Трамп снова стал баловаться со спичками, — сообщает испанское издание, анализируя неделю американского президента. — С удовольствием поискрив в адрес Северной Кореи, он повернулся в сторону Венесуэлы, чтобы продемонстрировать свою крутизну в защите демократии. Николас Мадуро распространил информацию, что звонил в Белый дом, желая протянуть руку дружбы хозяину Овального кабинета, но разговора не получилось. Трамп «выстрелил» в сторону Каракаса заявлением, что имеет в своем распоряжении массу вариантов «укрощения» карибского государства вплоть до применения военной силы».

Венесуэла, отмечает El País, «отреагировала незамедлительно выступлением министра обороны Владимира Падрино, пообещавшего, что армия Боливарианской республики готова во всеоружии встретить тех, кто несет угрозу суверенитету страны».

«Похоже, что своими нападками на КНДР и Венесуэлу Трамп больше старался заглушить горечь расстройства из-за провала своих попыток отменить реформу здравоохранения, оставленную ему в наследство Обамой, чем реально собрался воевать, — делится мыслями с читателем вашингтонский корреспондент издания Аманда Марс. — По крайней мере за его грозными словами не последовала ни атака «матерью всех бомб», сброшенной несколько месяцев назад на Афганистан, ни удар «Томагавками» по типу того, что был нанесен по сирийскому аэродрому Шайрат».

Трамп, по мнению журналистки, оказался в своих речах настолько агрессивен, что Пентагону даже пришлось выступить со словами, смягчающими заявления президента.

«Кажется, глава Белого дома решил воскресить призрак империализма янки, который весь мир считает сферой своих интересов», — заключает автор.

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