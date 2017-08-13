Бойсе, США, 13 августа, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Один из богатейших людей планеты (2-е место в рейтинге Forbes), основатель компании Microsoft Билл Гейтс завел себе аккаунт в Instagram.

UK Department for International Development Билл Гейтс

Аккаунт под названием @tnisisbillgates появился накануне, 12 августа. Страница имеет знак верификации.

Первая запись Гейтса посвящена поездке в Танзанию. Он разместил три фотографии и рассказал об обеде со школьниками в провинции Мухеза. Гейтс пишет, что со своей женой Мелиндой он уже много лет подряд ездит в Танзанию. В этом году миллиардер отмечает развитие местного здравоохранения.

На данный момент на страницу Гейтса подписались более 100 тысяч человек. Сам Гейтс подписался на 25 аккаунтов, среди которых основатель Facebook Марк Цукерберг, сооснователь Instagram Майк Кригер, теннисист Роджер Федерер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, а также ряд благотворительных организаций и СМИ.